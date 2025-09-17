Первый IQ Test Center

Цифровизация,Проекты
10
Ирина Гончарова, Мангистауская область

В Актау презентовали уникальный проект – IQ Test Center, который призван выявлять таланты, поддерживать вузы и готовить молодежь к цифровому будущему.

Фото создано с помощью ИИ

Это первый в Казахстане лицензированный центр тестирования интеллектуальных способностей. Инициатива напрямую связана с задачами, обозначенными в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева, о развитии искусственного интеллекта и инновационных технологий.

О нововведении на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказал старший преподаватель Yessenov University Бактыбай Жайлауов. По его словам, открытие центра позволит не только выявлять одаренных детей и помогать школьникам с профориентацией, но и станет инструментом для вузов, работодателей и научного сообщества.

– Сегодня в Казахстане нет официально лицензированного цент­ра тестирования IQ. Чаще всего используются зарубежные методики, которые не учитывают особенности нашей культуры и языка. Наш проект ориентирован на три направления: классический интеллект (IQ), эмоциональный интеллект (EQ) и креативность. Для каждого тестируемого будет формироваться индивидуальная карта развития на основе анализа больших данных и технологий искусственного интеллекта, – отметил Бактыбай Жайлауов.

Центр будет работать на казахском, русском и английском языках. Особое внимание разработчики уделяют адаптации вопросов к национальной идентичности, что должно сделать тесты более объективными.

Проект нацелен выйти за рамки региональной инициативы. Его авторы планируют сотрудничество с международной организацией Mensa, которая объединяет людей с высоким уровнем IQ по всему миру. Также рассматривается возможность совместной работы с Astana Hub и региональным Mangystau Hub.

– Если проект будет реализован в полном объеме, Мангистауская область станет первым регионом страны, где официально заработает центр оценки интеллекта. Это не только престиж для региона, но и вклад в будущее всего
Казахстана, – подчеркнул спикер.

В проекте видят инструмент для модернизации системы обра­зования и кадровой политики. Тесты могут использоваться при приеме на работу, для отбора специалистов, а также для разработки программ профессио­нального роста сотрудников.

– Развитие науки и технологий – это ключ к конкурентоспособности страны. Без этого невозможно двигаться вперед. Наш проект – маленький, но важный шаг в данном направлении. Мы хотим, чтобы молодежь Казахстана­ могла развиваться в условиях, где ее потенциал оценивается справедливо и в соответствии с нацио­нальными особенностями, – заключил Бактыбай­ Жайлауов.

Создание IQ Test Center называют важным прорывом в сфере образования и цифровых технологий. Экс­перты уверены: если проект будет реализован на долж­ном уровне, он станет частью системы подготовки нового поколения – открытого к инновациям, ориентированного на знания и готового к вызовам будущего.

#Актау #IQ Test Center

