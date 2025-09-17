Первый IQ Test Center Цифровизация,Проекты 17 сентября 2025 г. 3:30 10 Ирина Гончарова, Мангистауская область В Актау презентовали уникальный проект – IQ Test Center, который призван выявлять таланты, поддерживать вузы и готовить молодежь к цифровому будущему. Фото создано с помощью ИИ Это первый в Казахстане лицензированный центр тестирования интеллектуальных способностей. Инициатива напрямую связана с задачами, обозначенными в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева, о развитии искусственного интеллекта и инновационных технологий. О нововведении на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказал старший преподаватель Yessenov University Бактыбай Жайлауов. По его словам, открытие центра позволит не только выявлять одаренных детей и помогать школьникам с профориентацией, но и станет инструментом для вузов, работодателей и научного сообщества. – Сегодня в Казахстане нет официально лицензированного центра тестирования IQ. Чаще всего используются зарубежные методики, которые не учитывают особенности нашей культуры и языка. Наш проект ориентирован на три направления: классический интеллект (IQ), эмоциональный интеллект (EQ) и креативность. Для каждого тестируемого будет формироваться индивидуальная карта развития на основе анализа больших данных и технологий искусственного интеллекта, – отметил Бактыбай Жайлауов. Центр будет работать на казахском, русском и английском языках. Особое внимание разработчики уделяют адаптации вопросов к национальной идентичности, что должно сделать тесты более объективными. Проект нацелен выйти за рамки региональной инициативы. Его авторы планируют сотрудничество с международной организацией Mensa, которая объединяет людей с высоким уровнем IQ по всему миру. Также рассматривается возможность совместной работы с Astana Hub и региональным Mangystau Hub. – Если проект будет реализован в полном объеме, Мангистауская область станет первым регионом страны, где официально заработает центр оценки интеллекта. Это не только престиж для региона, но и вклад в будущее всего Казахстана, – подчеркнул спикер. В проекте видят инструмент для модернизации системы образования и кадровой политики. Тесты могут использоваться при приеме на работу, для отбора специалистов, а также для разработки программ профессионального роста сотрудников. – Развитие науки и технологий – это ключ к конкурентоспособности страны. Без этого невозможно двигаться вперед. Наш проект – маленький, но важный шаг в данном направлении. Мы хотим, чтобы молодежь Казахстана могла развиваться в условиях, где ее потенциал оценивается справедливо и в соответствии с национальными особенностями, – заключил Бактыбай Жайлауов. Создание IQ Test Center называют важным прорывом в сфере образования и цифровых технологий. Эксперты уверены: если проект будет реализован на должном уровне, он станет частью системы подготовки нового поколения – открытого к инновациям, ориентированного на знания и готового к вызовам будущего. #Актау #IQ Test Center