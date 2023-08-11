Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти

В ходе рабочего визита в Грузию министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте планируемого строительства контейнерного терминала в порту Поти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Новый объект на грузинском побережье Черного моря построит казахстанская транспортно-логистическая инвестиционная группа компаний PTC Holding.

Портовый терминал станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в одном из крупнейших портов Грузии.

В МИИР обозначили, что он будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

Реализация проекта перейдет в активную фазу с сентября 2023 года. Строительство начнется в октябре текущего года, ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

Терминал расположится на площади в 8 га, его мощность составит 80 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте в год.

«Контейнерный терминал позволит казахстанскому и грузинскому бизнесу и не только участвовать в формировании грузовых потоков, а также создаст выгодные тарифные условия на данном маршруте. Кроме того, это должно привлечь дополнительные объемы транзитных грузов через Казахстан и Грузию», – сказал Карабаев в ходе церемонии закладки капсулы.

Также министр отметил успехи, достигнутые странами в вопросе развития ТМТМ. Он подчеркнул, что Казахстан приложил огромные усилия для расширения своего транзитного потенциала.

«Введены в эксплуатацию такие крупные инфраструктурные проекты, как казахстанско-китайский логистический центр в порту Ляньюньгана и сухой порт «Хоргос – Восточные ворота» на границе с КНР, уделено внимание портовой инфраструктуре Актау и Курык на побережье Каспийского моря, построен международный транзитный автокоридор Западная Европа – Западный Китай. В настоящий момент строятся вторые пути на железнодорожном участке Достык – Мойынты протяженностью 836 км», – сообщил руководитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Важно отметить, что сейчас экономическое сотрудничество Грузии и Казахстана выходит на новый этап развития, и этому свидетельство тот факт, что в 2022 году грузооборот между странами составил 3 млн долларов и утроился за последний год. В этом смысле для правильного и грамотного развития взаимоотношений и потенциала обязательно необходимо развивать инфраструктуру в плане логистики грузоперевозок», – аргументировал в свою очередь вице-премьер – министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев добавил, что будущий терминал в Поти станет опорной точкой на ТМТМ, что крайне важно для казахстанских предприятий с точки зрения диверсификации логистических маршрутов.