В проекте, инициированном Министерством культуры и информации совместно с Государственным центром поддержки национального кино (ГЦПНК), приняли участие более тысячи казахстанцев.

По словам Марии Ивановой – участницы из Тараза, успешно прошедшей свой первый кастинг, она давно мечтала попробовать себя в кино.

– Очень вдохновляет, что теперь у нас есть уникальная возможность заявить о себе прямо в своем городе, –

отметила она.

По итогам отбора анкеты и видеоматериалы кандидатов будут размещены на официальном сайте ГЦПНК www.kazakhcinema.kz в разделе актерской онлайн-базы. Она станет открытой и удобной платформой для продюсеров и кинокомпаний, которые смогут находить новые лица для будущих фильмов.

Председатель правления Центра кино Курманбек Жумагали отметил, что кастинг JARQYRA – это не просто отбор, а реальный шанс сделать первый шаг в мир большого кино.

– Сегодня мы убедились, что в регионах есть множество молодых людей с огромным творческим потенциалом. Их путь может начаться именно здесь, как когда-то у Самал Еслямовой, удостоенной приза Каннского кинофес­тиваля за лучшую женскую роль («Айка», 2018 год), или Гузель Жан (исполнительницы главной роли в картине «Игроманка») и Марата Абишева («Адам және алма»).

Отметим, что благодаря поддержке МКИ и ГЦПНК на сегодняшний день завершено производство 118 фильмов, среди которых 34 дебютных проекта. Многие из них получили заслуженное признание зрителей и высокую оценку кинокритиков не только в Казахстане, но и за его пределами.