Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане

Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

Обучение в TUMO Astana будет абсолютно бесплатным и доступным для всех подростков, стремящихся развиваться в сфере цифровых и креативных технологий с применением искусственного интеллекта

Фото: Минцифры

В сфере образования и технологий состоялось знаковое событие: подписан договор между TUMO и Astana Hub, в рамках которого в Астане откроется первый в Центральной Азии образовательный центр международного уровня, созданный для подростков и молодых людей, желающих освоить навыки будущего в сфере технологий и креативных индустрий, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Минцифры, обучение в TUMO Astana будет абсолютно бесплатным и доступным для всех подростков, стремящихся развиваться в сфере цифровых и креативных технологий с применением искусственного интеллекта. Программа охватывает 11 ключевых направлений, включая самые востребованные дисциплины: генеративный ИИ, разработку игр, анимацию, кинопроизводство, 3D-моделирование, робототехнику, графический и моушн-дизайн, программирование, музыкальную композицию и веб-разработку.

«TUMO — это инновационная модель дополнительного образования, разработанная в Армении и ставшая международным эталоном подготовки подростков к цифровому будущему. Открытие центра в Астане — важный шаг к интеграции Казахстана в глобальное образовательное сообщество и развитию цифровой грамотности среди молодежи. Образовательная программа TUMO Astana рассчитана на студентов, присоединяющихся к проекту в возрасте от 12 до 18 лет,  и будет абсолютно бесплатной, обеспечивая широкий доступ к современным цифровым и креативным навыкам для всех заинтересованных школьников», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев. 

Обучение в TUMO проходит на платформе TUMO Path, которая помогает каждому подростку самостоятельно выстраивать и постепенно совершенствовать индивидуальную образовательную траекторию, ориентированную на личные интересы и цели. Полученные знания учащиеся закрепляют на практике вместе с воркшоп-лидерами, где они погружаются в реальные кейсы и создают собственное портфолио, отражающее реальные достижения и прогресс.

С момента своего основания в 2011 году в Ереване, TUMO зарекомендовал себя как уникальная модель образования для подростков и получил широкое распространение по всему миру.

Сегодня это — глобальная образовательная платформа, охватывающая 18 центров в 7 странах и более 80 000 выпускников. Центры TUMO успешно работают во Франции (Париж, Лион, Марсель), Германии (Берлин, Мангейм, Хиршайд), Португалии (Лиссабон, Коимбра), Албании (Тирана), Украине (Львов) и, конечно же, в Армении, где функционируют 6 постоянных центров и более 35 мобильных TUMO Box.

Теперь — впервые на пространстве Центральной Азии — TUMO открывается в Казахстане. Центр будет располагаться в здании Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai в Астане и начнёт свою работу в октябре 2025 года.

Проект реализуется в рамках стратегической инициативы правительства Казахстана по обучению 1 миллиона граждан цифровым навыкам в течение 5 лет.

#центр #технологий #креативных #, Минцифры

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