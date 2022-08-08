Фото: акимат Мангистауской области
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Первый визит-центр для туристов открылся в Мангистау – фото

В Мангистауской области состоялось открытие первого визит-центра для туристов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата области.

5 августа аким Мангистауской области Нурлан Ногаев побывал с рабочей поездкой в Тупкараганском районе.

Глава региона посетил памятники истории и культуры – подземные мечети «Шакпак ата» и «Султан епе», а также некрополь «Кентi баба».

Следующим объектом посещения стал визит-центр для туристов «Сартас». Он расположен на берегу Каспийского моря, примерно в 32 километрах от посёлка Таушык.

Нурлан Ногаев поздравил жителей с открытием центра и пожелал успехов в развитии туризма в районе.

«Туризм имеет большое значение в развитии экономики региона. Мы всегда готовы поддержать местных предпринимателей, работающих в этом направлении. В настоящее время зарубежные туристы проявляют интерес к сакральным и природным достопримечательностям Мангистау. Множество исторических мест расположены в Тупкараганском районе. У визит-центра «Сартас» как у пункта для остановки и отдыха туристов, посещающих этот район, большое будущее», – отметил Нурлан Ногаев.

Туристы, направляющиеся к таким достопримечательностям, как «Жыгылган», «Саура», «Тамшалы», теперь могут остановиться и отдохнуть в визит-центре «Сартас». Новый объект может принять порядка 100 туристов в день.

«Это первый визит-центр, который открывается в Мангистау. Уверен, что благодаря данному визит-центру будет интенсивно развиваться и местный туризм. В текущем году национальная компания «Kazakh Tourism» реализует 20 проектов для развития туризма по всей стране. Один из них будет организован в визит-центре «Сартас». Наша цель – привлечь в центр большое количество туристов», – сообщил председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев.

Стоит отметить, что визит-центр построил местный предприниматель Ербол Байжигитов на собственные средства. Стоимость проекта – 248 млн тенге.

«Сегодня число туристов, приезжающих насладиться природой Мангистау, увеличивается изо дня в день. Этот показатель стал причиной для строительства визит-центра. В Тупкараганском районе есть исторические места с особой природой, которые известны широкой публике. Количество посетителей этих мест также увеличивается с каждым годом. Поэтому визит-центр станет местом, где будут останавливаются и отдыхать туристы, прибывающие в наш край. Особенность проекта в том, что он находится посреди самых красивых локаций и исторических мест Тупкараганского района», – рассказал основатель визит-центра «Сартас» Ербол Байжигитов.

 

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