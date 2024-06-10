Петицию против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК приняли к рассмотрению

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На официальном портале «E-Petition.kz», опубликованная петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!», собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения. Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в 50 000 подписей, Министерство культуры и информации РК приняло петицию к рассмотрению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ РК

«В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации», - отметили в Минкультуры.

Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений.

Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства, заверили в пресс-службе ведомства.

 

#Минкультуры #петиция #пропаганда #ЛГБТ

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