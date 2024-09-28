Питона-альбиноса пытались перевести из Казахстана в Узбекистан

Змея помещена в Ташкентский зоопарк, специалисты оценивают ее состояние, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Uza.uz

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При осмотре на приграничном таможенном посту «Гишткуприк» с помощью рентгена сумки гражданина, прибывшего из соседней страны, была обнаружена рептилия, о которой не было заявлено при устном опросе пассажира и в декларации.

По предварительным данным, это трехметровый тигровый питон-альбинос – змея, в основном, обитающая в Южной и Юго-восточной Азии и занесенная в Международную Красную книгу.

По этой причине при ее ввозе в Республику Узбекистан необходимо иметь международное разрешение CITIES, однако гражданин не смог предъявить его сотрудникам таможни.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Змея помещена в Ташкентский зоопарк, специалисты оценивают ее состояние.