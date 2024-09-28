Питона-альбиноса пытались перевести из Казахстана в Узбекистан

Экология
84

Змея помещена в Ташкентский зоопарк, специалисты оценивают ее состояние, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Uza.uz

Фото: Uza.uz

При осмотре на приграничном таможенном посту «Гишткуприк» с помощью рентгена сумки гражданина, прибывшего из соседней страны, была обнаружена рептилия, о которой не было заявлено при устном опросе пассажира и в декларации.

По предварительным данным, это трехметровый тигровый питон-альбинос – змея, в основном, обитающая в Южной и Юго-восточной Азии и занесенная в Международную Красную книгу.

По этой причине при ее ввозе в Республику Узбекистан необходимо иметь международное разрешение CITIES, однако гражданин не смог предъявить его сотрудникам таможни.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Змея помещена в Ташкентский зоопарк, специалисты оценивают ее состояние.

#Узбекистан #контрабанда #питон #альбинос

Популярное

Все
Полсотни жертв мопедов
Запрещены, но продаются
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Оплот казахской педагогики
Работающий человек – главная ценность государства
Более 50 лет выращивает сахарную свеклу Токтарбек Толепбеков
Вспоминая Абиша Кекилбаева
Качество зерна оставляет желать лучшего
Убрать, просушить и отгрузить
Cтартовал сезон сбора хлопчатника
Приучат ли тарифы к экономии?
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Дайте бизнесу работать!
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Новые звезды «Үркер-2024»
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
Сегодня в республике чествуют атомщиков и лучших из них отмечают высокими наградами
Израиль сообщил об уничтожении главарей «Хезболлах» в Ливане
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
«Пакт во имя будущего» планируется принять на Summit of the Future ООН
«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Референдум стал актом гражданской справедливости
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Преступления против детей не останутся безнаказанными
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Народ – источник власти
Хорошо быть полиглотом
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
В Казахстане проживает одна Конституция

Читайте также

Самоуничтожающийся пластик разработали учёные США
Казахстанский экопроект номинирован на премию принца Уильяма
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологическ…
Масштабный общегородской субботник стартовал в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]