Статьи План народных реформ Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Организаторы конференции – Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике и ПРООН в Казахстане – провели форум в Казахском государственном женском педагогическом университете. Они пригласили к разговору представителей акимата города, госорганов, НПО и международных организаций, экспертов, преподавателей и студентов. Гульшара Абдыкаликова, приветствуя собравшихся, подчеркнула, что План нации – это конкретные поручения Главы государства, которые придадут стране запас прочности, это детальный механизм для реализации Стратегии-2050.



– Качественное исполнение каждого шага позволит Казахстану достичь стандартов стран ОЭСР и войти в топ-30 наиболее развитых стран мира, – отметила Госсекретарь. – Учитывая, что более половины населения нашей страны составляют женщины, их активное участие в реализации всех пяти направлений имеет ключевое значение.



Первое направление Плана нации включает формирование современного, профессионального и автономного госаппарата. Здесь, как обратила внимание Г. Абдыкаликова, несмотря на то что 55% госслужащих составляют женщины, не все они равномерно продвигаются в карьере: политические должности занимают 9%, в корпусе А находится – 14%; корпусе Б – 55%. В связи с этим Глава государства поставил задачу активизировать продвижение женщин на уровне принятия решений.



Второе – обеспечение верховенства закона, подразумевающее последовательное совершенствование судоустройства, активное внедрение альтернативных способов разрешения споров и конфликтов, обеспечение доступности правосудия. В связи с этим намечен переход от 5-ступенчатой системы правосудия к 3-ступенчатой, когда районные, городские и приравненные к ним суды будут осуществлять судопроизводство в первой инстанции. В областных судах сосредоточатся апелляционные, а в Верховном суде – кассационная инстанции.

Госсекретарь отметила положительный опыт гендерного аспекта в судейском корпусе: женщины-судьи районных, областных и приравненных к ним судов составляют 54,8%; среди председателей судов и судебных коллегий их 8,5% и судей Верховного суда – 36,4%. А среди работников судебных департаментов – свыше 70%. Таким образом, женщины занимают более трети руководящих должностей в центральном и территориальных органах судебного администрирования.



Говоря о третьем направлении Плана нации – индустриализации и экономическом росте, Г. Абдыкаликова сообщила о работе по качественному преобразованию экономики, ее диверсификации, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, инновационных кластеров в Астане и Алматы. Продолжается работа по совершенствованию инвестиционного климата и доведению его до уровня стран ОЭСР, упрощению тарифной политики в рамках ЕАЭС, увеличению прямых инвестиций в НИОКР, промышленные и перерабатывающие сектора. Все эти программы открывают широкие горизонты и для женщин.



– Учитывая, что 42% предприятий МСБ возглавляют женщины, то реализация мер по третьему направлению расширит их участие во всех проектах, – уверена Госсекретарь. – Как показывает практика, женские предприятия зачастую оказываются более устойчивыми, нежели предприятия, возглавляемые мужчинами.



По ее словам, в рамках программы ЕБРР выделены кредитные линии на 41 млн долларов для кредитования МСБ, возглавляемых женщинами. Правительство Казахстана в свою очередь выделило 8,2 млн долларов на техническое содействие и консультационную поддержку женского предпринимательства. Кроме того, под коммерческую гарантию фонда "Даму" предусматривается кредитование женщин-предпринимателей еще на 20 млн долларов в тенговом эквиваленте.



Четвертая институциональная реформа – это Нация Единого Будущего, укрепление и развитие казахстанской идентичности и единства, продвижение ценностей "Мәңгілік Ел" и странового бренда «Ұлы дала елі». В стране реализуется проект «Большая страна – Большая семья» по формированию целостной гражданской общности; актуализирован общенациональный план по укреплению семьи и духовно-нравственных ценностей. Он дополнен разделом "Нация Единого Будущего" и усилен проектами по укреплению репродуктивного здоровья и совершенствованию планирования семьи.



Развитие транспарентного подотчетного государства является пятым направлением. Здесь большая роль отводится институтам гражданского общества, из них около 300 НПО – по правам защиты прав женщин и детей. Работа НПО помогает совершенствовать анализ деятельности госорганов. Также успешно зарекомендовала себя республиканская сеть школ женского лидерства, в которые входят 69 НПО. Нацкомиссия провела серию встреч с руководителями ряда международных организаций. Одним из результатов таких встреч стала разрабатываемая вместе с Секретариатом ОЭСР программа расширения возможностей казахстанских женщин. В связи с этим Госсекретарь напомнила, что в глобальном рейтинге гендерного равенства ВЭФ Казахстан занял 43-е место и вошел в группу стран, где женщинам обеспечены высокие возможности.



Аким Алматы Бауыржан Байбек привел в своем выступлении зарубежный опыт развития мегаполисов. Он показывает, что успешный рост возможен в трех случаях: когда обеспечен принцип рационального развития; при эффективном расходовании средств, когда на 1 тенге госинвестиций приходятся 3–4 тенге частных денег. Третье условие – поддержка горожан и активное участие женщин.



И. о. постоянного представителя ПРООН в РК Алтангерел Мунхтуя в свою очередь сообщила, что Пять институциональных реформ Плана нации и Стратегия-2050 во многом перекликаются с приоритетами целей устойчивого развития ООН. Неудивительно, по ее словам, что многие страны интересуются исполнением Стратегии и изучают опыт Казахстана, который наглядно показал, как можно в течение 20 лет добиться прорыва в развитии.



На конференции также выступили вице-министр культуры и спорта Галым Ахмедьяров, заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов, заместитель руководителя департамента Верховного суда Жазбек Абдиев, председатель правления фонда "Даму" и член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Ляззат Ибрагимова.

Одна из участниц форума – председатель правления ОО "Федерация женщин "Status", член экспертного совета Нацкомиссии Ирина Унжакова рассказала о своей организации, которая занимается гендерным просвещением.



– Убеждена, – сказала она, – что учет аспектов гендерного равенства в Казахстане способствует решению сразу нескольких задач, поставленных Главой государства в Плане нации.



В первую очередь, по ее словам, это позволяет гораздо лучше планировать бюджет. К примеру, говоря о курсах переквалификации, в которые государство вкладывает серьезные средства, надо избавляться от стереотипов "мужских" и "женских" профессий. На самом деле такого деления не существует. В связи с этим И. Унжакова привела пример успешности женщины – подводного сварщика. Много примеров как мужчины становятся лучшими швеями, дизайнерами и стилистами. Но на курсах переквалификации им продолжают предлагать «мужские» профессии сварщика или слесаря. Поэтому важно предоставлять равные возможности в выборе профессии, чтобы курсы работали эффективнее.



Участники конференции также говорили о том, что у Казахстана в гендерном развитии большой потенциал: на пространстве СНГ он стал единственным государством, имеющим национальный механизм реализации гендерной политики. В стране есть законы о госгарантиях равных прав и возможностей; о профилактике бытового насилия; создана Нацкомиссия по делам женщин и демографической политике.

В рамках рабочей поездки Гульшара Абдыкаликова также посетила Дом-музей общественного и государственного деятеля, просветителя, ученого-лингвиста, поэта-переводчика, тюрколога Ахмета Байтурсынова. Здесь она встретилась с президентом международного общества "Қазақ тілі" академиком НАН РК Омирзаком Айтбаевым. Академик подчеркнул, что вопросы развития казахского языка всегда в центре Посланий Президента страны, как и развитие музеев.



В рамках мероприятий, посвященных Году АНК, Г. Абдыкаликова ознакомилась с деятельностью Центрального государственного музея и Музея искусств им. А. Кастеева. Ей рассказали о текущей работе, показали выставки и экспозиции, состоялись встречи с трудовыми коллективами. По итогам рабочего визита Государственный секретарь дала поручения госорганам.



