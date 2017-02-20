План совместных действий в области культуры подпишут Казахстан и Россия

Официальный представитель Службы центральных коммуникаций Мурат Жуманбай рассказал о самых интересных событиях, свидетелями которых станут казахстанцы на этой неделе, передает Kazpravda.kz
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Среди них выделяется торжественная сессия общего собрания Национальной академии наук РК, посвященная 70-летнему юбилею академии, которая пройдет в Алматы 22 февраля с участием Главы государства.
В этот же день в Астане состоится Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, на котором депутаты нижней палаты рассмотрят законопроект о ратификации протокола между Казахстаном и Россией "О мерах по прекращению действия соответствующих документов относительно полигона Эмба".
Как отметил Жуманбай, проект повестки содержит также новые законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетом сроки подготовки. Это – государственные поправки по вопросам государственной образовательной накопительной системы, ратификационные законопроекты и соглашения о займе между Казахстаном и АБР по проекту реконструкции автодороги Актобе – Макан.
"В этом ряду протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта от 8 сентября 2015 года по введению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции: предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха. В Палате также предлагается рассмотреть вопрос о продолжении работы над законодательными поправками по вопросам электроэнергетики. В этот же день в Центральном аппарате партии "Нур Отан" с участием депутатов Мажилиса Парламента РК состоится "круглый стол" по вопросам конституционного реформирования законодательства РК", – сказал представитель СЦК.
Сегодня же в столице состоится официальная церемония подписания Плана совместных действий РК и РФ в области культуры на 2017 год.
"Это – стратегический документ, направленный на дальнейшие укрепление и развитие двустороннего культурного сотрудничества. В рамках подписания министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы вручит министру культуры РФ Владимиру Мединскому диплом Почетного профессора Казахского национального университета искусств", – сообщил Жуманбай.
21 февраля состоится межведомственное заседание по вопросам законопроектной деятельности, где будут рассматривать концепции законопроектов Минюста РК и Минфин РК о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, по внесению изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам распределения полномочий между ветвями государственной власти.
23 февраля с участием Генерального прокурора РК Жакипа Асанова состоится 4-й форум "Тюремные реформы", на котором планируется подвести итоги работы за 2013–2016 годы. А 24 февраля пройдут парламентские слушания в Сенате Парламента РК на тему о законодательном обеспечении защиты прав и интересов бизнеса, и взаимодействия НПП "Атамекен" и государства в этой сфере.
Кроме того, в период с 20 по 24 февраля с участием первых руководителей пройдет ряд коллегий министерств об итогах работы за 2016 год и о задачах, запланированных на 2017 год.
"Сегодня пройдет коллегия Министерства по инвестициям и развитию РК, 21 февраля – Министерства труда и социальной защиты населения РК, 23 февраля – Министерства национальной экономики РК и Министерства финансов РК, 24 февраля – Министерства образования РК", – заключил Жуманбек.