Планы по демонополизации строительной отрасли озвучили в Мининдустрии

По информации министерства, в рамках демонополизации строительной отрасли и ее конкурентного развития разработан ряд предложений и поправок в законодательные акты.

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Снизить требования к застройщику, привлекающему средства граждан для строительства жилых домов, хотят в МИИР РК. Об этом на коллегии ведомства сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В рамках демонополизации строительной отрасли и ее конкурентного развития разработан ряд предложений и поправок в законодательные акты, в части снижения требований к застройщику, привлекающему средства граждан для строительства жилых домов», - сказал Еркебулан Дауылбаев.

В планах также исключение приоритетного предоставления земельных участков через сельскохозяйственный производственный кооператив и проведение изыскательских работ, передачи опыта при разделении юрлица и оформления лицензий с бумажного на электронный формат.

Речь также идет о ведении мониторинга за трудовыми и материальными ресурсами строительных компаний, предоставлении преференций в госзакупках местным компаниям и определении условий расторжения договора о госзакупках в случае незаконного привлечения субподрядчиков.

«Выработанные подходы по демонополизации отрасли обеспечат равномерное распределение объема строительных работ в зависимости от загруженности, развитие конкуренции, снижение количества внеконкурсного предоставления земельных участков и исключение искусственного увеличения числа компаний для продажи», - резюмировал вице-министр.