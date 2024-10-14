Министр труда поделилась планами об открытии курсов по рабочим профессиям

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова выступила на правительственном часе в Мажилисе. Глава МТСЗН проинформировала депутатов о развитии рынка труда и усилении кадрового потенциала в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр отметила, что для выбора профессиональной карьеры и управления своей карьерной траекторией реализуется проект «Мансап компасы».

«Наша платформа, основанная на искусственном интеллекте и облачных технологиях, упрощает поиск работы для молодежи. С её помощью пользователи могут быстро найти актуальные вакансии, сравнить зарплаты и требования, а также получить информацию о востребованных профессиях», - рассказала она.

Глава ведомства добавила, что активно развивается профессиональное обучение по запросам работодателей и обучение на рабочем месте. В текущем году порядка 12 тыс. человек пройдут такие курсы.

«Для обретения практических навыков студентов, мы запустили на Электронной бирже труда функционал производственной практики. Это помогает им не только найти необходимое место производственной практики, но и обрести реальные навыки, повысить конкурентоспособность. В этом году уже 740 студентов прошли практику в 33 организациях ТиПО. Мы также успешно развиваем Национальную платформу онлайн обучения. Сегодня доступно 606 онлайн курсов, из них 271 на бесплатной основе. Обучение на сегодня прошли 400 тыс. человек», - рассказала Светлана Жакупова.

Она также поделилась планами об открытии курсов для признания микроквалификаций, а также о внедрении практических курсов с использованием VR и AR-технологий (технологии виртуальной и добавленной реальности) по рабочим профессиям и для производственной практики.