Платных дорог станет в разы больше в Казахстане

Протяженность платных участков автодорог увеличится на 1,2 тысячи км в 2024 году в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК
Ежегодно на содержание автомобильных дорог Казахстана требуется около 60 млрд тенге. Для снижения нагрузки на бюджет поэтапно вводятся платные участки, апеллировали в Минтранспорта.
«Сейчас в Казахстане насчитывается 3,2 тысячи км платных дорог. За 11 месяцев этого года от них поступило 26,5 млрд тенге.
В следующем году доля платных участков увеличится на 1,2 тысячи км, а к 2029 году, по мере завершения работ по реконструкции автодорог, платная система охватит 11 тысяч км», – сообщили в ведомстве.
В министерстве транспорта отмечают, что платность в первую очередь направлена для сбора денег с транзитного транспорта, при этом для отечественных перевозчиков есть абонентская плата на месячной и годовой основах.
«Тарифы за проезд по платным участкам в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья являются самыми низкими. В последнее время у нас наблюдается рост транзитного потока, поэтому для обеспечения сохранности отремонтированных участков дорог ведется планомерная работа по повышению ставок платы за проезд», – сказал министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства.