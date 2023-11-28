Платных дорог станет в разы больше в Казахстане

Ежегодно на содержание автомобильных дорог Казахстана требуется около 60 млрд тенге. Для снижения нагрузки на бюджет поэтапно вводятся платные участки, апеллировали в Минтранспорта.

«Сейчас в Казахстане насчитывается 3,2 тысячи км платных дорог. За 11 месяцев этого года от них поступило 26,5 млрд тенге.

В следующем году доля платных участков увеличится на 1,2 тысячи км, а к 2029 году, по мере завершения работ по реконструкции автодорог, платная система охватит 11 тысяч км», – сообщили в ведомстве.