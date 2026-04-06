Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области

Происшествия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ведутся аварийно-восстановительные работы

Фото: акимат Акмолинской области

В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь». Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

«На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб. Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды», – проинформировали в ведомстве.  

Там же добавили, что ситуация находится на постоянном контроле МЧС.

На месте находятся аким области Марат Ахметжанов и председатель Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС Серик Джунисбеков. Создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Мурата Балпана.

По данным акимата региона, плотина «Шоптыколь» в Коргалжынском районе находится под контролем. В настоящее время полностью исключена угроза подтопления ближайшего населенного пункта, с. Сабынды, все объекты работают в штатном режиме. Силами местных исполнительных органов, МЧС и жителей проводятся работы по поднятию уровня дорожного полотна республиканской трассы Астана – Коргалжын для перенаправления талых вод в степную зону.

В ликвидации последствий задействованы 56 единиц техники и более 230 человек местного населения и личного состава МЧС. Заготовлено 5 тыс. мешков и 50 тыс. тонн инертного материала, отсыпано 800 метров земляного вала. Ситуация находится на контроле соответствующих служб.

К слову, плотина «Шоптыколь» имеет вместимость 4,71 млн кубических метров воды, площадь водоема составляет 157 гектаров при средней глубине около 3 метров. Сооружение защищает от подтопления участок республиканской автодороги Астана – Коргалжын, а также обеспечивает водоснабжение прудов Шевченко и Балкаш.

#МЧС #плотина #Шоптыколь

