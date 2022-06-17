По 1 млн тенге вручили медработникам в Нур-Султане

В столичном дворце «Жастар» состоялось торжественное мероприятие с награждением и чествованием людей в белых халатах. Мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику – Дню медицинского работника - прошло под эгидой «Алтын журек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Тема торжественного мероприятия в этом году выбрана не просто так. Название «Алтын журек» посвящено героизму и труду, проявленные медицинскими работниками в период борьбы с коронавирусной инфекцией, а также данная тема символизирует сопереживание, заботливое отношение людей самой благородной профессии при выполнении долга за укрепление здоровья нации. Ведь последние 2 года медицинские работники стояли на передовой в борьбе с КВИ.

Торжество прошло с участием акима города Алтая Кульгинова, министра здравоохранения РК Ажар Гиният, депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей национальных и республиканских организаций, маслихата города и др.

В своем поздравлении аким города Алтай Кульгинов отметил вклад каждого специалиста в развитие и улучшение системы здравоохранения столицы, особенно отметив их работу в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Более 30 специалистов системы здравоохранения были награждены дипломами и нагрудными знаками, также определились победители восьми номинаций. Победителям 8-ми номинаций вручили денежный сертификат по 1 млн тенге и лимитированные именные значки медицинского информационного портала bestdoctor.kz.

Медицинские работники, общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие системы отечественной медицины, награждены медалями «Еңбек ардагері», «За вклад в развитие здравоохранения РК» и «Отличник здравоохранения РК».

Также были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от имени акима города Нур-Султан и министра здравоохранения РК.

В этом году ведущими торжества стали руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов и его заместитель Алия Рустемова, которые впервые попробовали себя в новом амплуа.

До начала мероприятия на первом и втором этажах Дворца была организована фотовыставка с фотографиями с рабочих моментов, врачей детского профиля и рисунками маленьких пациентов детских стационаров на тему «Я и мой врач». А также был придуман перфоманс (арт-объекты), в котором имитировались различные сценки медицинских работников с пациентами.

Помимо награждений и вручений программа вечера состояла из показа видеоролика про историю и развитие медицины города за годы независимости; фильма, посвященного памяти умерших врачей во время пика пандемии COVID-19 и других творческих и эстрадных номеров.

Завершилось мероприятие по традиции исполнением песни «Алтын Шипагер» певца, актера Нурлана Алимжанов, которая уже стала гимном людей в белых халатах.