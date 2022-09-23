По 10 млн тенге могут выделить кандидатам в президенты на агитацию

В Центризбиркоме озвучили примерную смету для проведения агитационной кампании для кандидатов в президенты, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Каждому кандидату государство выделяет в равной степени средства из бюджета для поддержки его агитационной деятельности. Целевое расходование средств также контролируется", - сообщила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.



Позже член ЦИК РК Сабила Мустафина сообщила, что по предварительным расчетам кандидатам могут выделить по 10 млн тенге на агитационную кампанию.



"Формируем примерную смету расходов, которые сейчас защищаем в правительстве, делаем соответствующий расчет согласно всем расценкам, предложениям средств массовой информации, потому что кандидаты выступают по телевидению, на радио, размещаются в печатных СМИ, аренда помещений, аренда транспорта, поэтому предварительные расчеты у нас есть. Но мы еще не получили решение правительства и решение ЦИК по этому вопросу. Ориентировочно, это 10 млн тенге. Каждому кандидату одинаково, но это ориентировочно. Это планируемые расходы", - заявила она.



