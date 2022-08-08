По 115 международным маршрутам могут летать казахстанцы

Более 4,5 млн пассажиров перевезли авиакомпании РК в первом полугодии 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Пассажирооборот по итогам 6 месяцев продолжает демонстрировать рост. Количество перевезенных казахстанскими авиакомпаниями пассажиров увеличилось на 7% – до 4,6 млн человек (в первом полугодии 2021 года – 4,3 млн человек). Рост по отношению к показателю аналогичного периода 2020 года составил 119% (2,1 млн пассажиров), озвучили цифры в КГА.

«На международных линиях казахстанские авиакомпании в первом полугодии перевезли 1,2 млн человек, что на 60% больше аналогичного периода 2021 года (0,7 млн). Соответственно, на внутренних линиях перевезено 3,4 млн пассажиров (6 месяцев 2021 года – 3,6 млн).

Пассажиропоток Air Astana составил порядка 1,8 млн пассажиров, FlyArystan – почти 1,4 млн, SCAT – около 1,7 млн, Qazaq Air – 238 тысяч пассажиров.

Количество обслуженных пассажиров в аэропортах за аналогичный период увеличилось на 10% – до 8,9 млн человек (6 месяцев 2021 года – 8,1 млн)», – детализировали в комитете.

В настоящее время внутренние авиарейсы выполняются 5 отечественными авиакомпаниями по 57 маршрутам с частотой 687 рейсов в неделю.

Международные полеты выполняются в 28 стран по 115 маршрутам с частотой 518 рейсов в неделю (Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Монголия, Индия, Иран, Чехия, Греция, Италия, Китай и Саудовская Аравия (с сентября 2022 года).