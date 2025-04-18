Это не просто поддержка — это признание их героизма и благодарность от всей страны

Фото пресс-службы акимата СКО

К 80-летию Великой Победы в Северо-Казахстанской области решили особо отметить вклад героев и участников войны. Трое оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную социальную помощь в размере 5 миллионов тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Заботой охвачены и другие категории граждан: труженики тыла и вдовы умерших ветеранов получат по 50 тысяч тенге, жители блокадного Ленинграда — 60 тысяч, узники концлагерей — 100 тысяч.

Также всем им в течение года оплачивают санаторно-курортное лечение, зубопротезирование и коммунальные услуги.

Эта мера — не просто финансовая поддержка, а глубокий символ уважения к тем, кто пережил войну и внёс неоценимый вклад в Победу.