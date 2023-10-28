По 5 млн тенге получили победители мировых предметных олимпиад

Образование
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

С начала года 23 казахстанских школьника завоевали две золотые, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей на семи самых престижных мировых предметных олимпиадах, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

С победителями и призерами, а также подготовившим их педагогами встретился министр просвещения Гани Бейсембаев, сообщает отраслевое ведомство.

Он поздравил школьников с блестящими показателями и остановился на предпринимаемых мерах по поддержке казахстанских школьников – призеров международных олимпиад.

Победители мировых предметных олимпиад получили по 5 млн тенге.

"Вы с гордостью подняли флаг страны на мировой арене и показали достойные результаты по таким фундаментальным наукам, как математика, физика, химия, биология, география, информатика. Большая заслуга в достижениях наших ребят принадлежит педагогам. Государство всесторонне поддерживает талантливых учеников. (…) В этом году 23 школьника, завоевавших медали на семи самых престижных мировых олимпиадах, получили денежные вознаграждения на сумму 65,5 млн тенге, а 20 педагогов почти на 6 млн тенге. Эти меры, в первую очередь, направлены на повышение престижа олимпийцев и формирование будущих звезд отечественной науки», – подчеркнул глава Минпросвещения.

За золотую медаль предусмотрено денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную – 1000 МРП, бронзовую – 500 МРП. Педагогу, подготовившему обладателя золотой медали – 26,5-кратном размере базового должностного оклада, серебряной – 17,5 кратном размере базового должностного оклада, бронзовой – 8,5 размере кратном базового должностного оклада.

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