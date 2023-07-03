"На ряде объектов срываются сроки работ" – Смаилов по подготовке к отопительному сезону

Поручения, Правительство, Энергетика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В субботу, 1 июля, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону с участием руководителей центральных госорганов и акиматов областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Глава Правительства подчеркнул, что на сегодняшний день в процессе подготовки возникают проблемные вопросы, требующие самого пристального внимания. В частности, по ряду объектов срываются сроки проводимых работ.

«Это мы обсуждали на недавнем заседании Правительства. От нас требуются более скоординированные совместные действия. Поэтому будем решать проблемы в данном направлении в ручном режиме», – сказал Алихан Смаилов.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подробно доложил о проблемных вопросах на теплоисточниках в ряде регионов республики, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова рассказала о ходе ремонта сетей теплоснабжения.

Премьер-министр отметил, что с прошлого года проводится аварийный ремонт турбины №12 и не начат капитальный ремонт турбины №6 в АО «Атырауская ТЭЦ». С комментарием на эту тему выступил аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Кроме того, было отмечено, что на ТЭЦ Карагандинской области меняются виды ремонта и продлеваются сроки, в Мангистауской области с отставанием идут работы на отдельных котлах и турбинах, а также не заключен договор на аварийный ремонт энергоблока № 2 ТОО «МАЭК», в Улытауской области на Жезказганской ТЭЦ ремонт котла переносится на 2024 год и не обеспечен должный резерв из-за переноса сроков реконструкции котла №8.

С комментариями о принимаемых мерах выступили акимы регионов Ермаганбет Булекпаев, Нурлан Ногаев и Берик Абдыгалиулы.

Глава Правительства также указал, что в СКО с отставанием ведется ремонт котла №9 ТЭЦ-2 АО «Севказэнерго», а в Туркестанской области запланирована реконструкция 4 котлов Кентауской ТЭЦ, но при этом ПСД все еще проходит госэкспертизу. Акимы Айдарбек Сапаров и Дархан Сатыбалды, в свою очередь, прокомментировали поднятые вопросы.

В ходе заседания также выступили аким Астаны Женис Касымбек и аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Подводя итоги, премьер-министр подчеркнул, что вопросы подготовки к отопительному сезону имеют большое социальное значение, поэтому уже сейчас нужно принимать необходимые меры для его стабильного прохождения без каких-либо крупных аварий. 

«В том числе тут важна качественная работа с собственниками ТЭЦ и сетей. Со стороны государства утверждены тарифы в соответствии с заявками станций. Это дает возможность привлекать финансирование и уже начинать работы по модернизации», – отметил Алихан Смаилов.

Он также обозначил важность активизации энергонадзора и работы соответствующих региональных штабов.

В заключение глава Правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру и министру энергетики Алмасадаму Саткалиева в соответствии с графиком посетить энергообъекты республики для личного контроля хода проводимых работ.

«Роман Васильевич, сегодня по графику у Вас запланирована проверка энергообъектов Павлодарской области, в том числе ТЭЦ Экибастуза. Прошу Вас по окончании совещания немедленно выехать. На следующей неделе запланировано посещение Алмасадамом Майдановичем ТЭЦ Риддера и Кентау», – подытожил премьер-министр.

 

#Смаилов #премьер-министр #отопительный сезон

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