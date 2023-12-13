Победа и гимн а капелла

После стартовой победы на первенстве планеты над хозяевами турнира – национальной командой Венгрии – со счетом 5:2 следующими соперниками казахстанцев стали одни из их прямых конкурентов за единственную путевку в высший дивизион – хоккеисты сборной Дании.

Первый гол в очередном поединке в группе «А» первого дивизиона забили наши соперники, на 16-й минуте это сделал Оскар Мельгард. Долгое время счет на табло оставался 1:0 в пользу скандинавов, так как второй период прошел без забитых голов. Судьба матча решилась в завершающей двадцатиминутке.

На исходе 44-й минуты Бейбарыс Оразов сравнял счет –1:1. Но уже через две минуты датчане вновь вышли вперед, когда у них в атаке отличился Альберт Шиольдан. Наши мальчишки не стали унывать и с еще большим рвением отправились на штурм ворот соперника. В результате на 49-й минуте Кирилл Ляпунов снова сравнял счет. И на 57-й минуте точку в поединке поставил Руслан Оспанов – 3:2.

Вторая победа на чемпионате мира, причем еще и с ярким камбэком. Так держать!

По традиции на первенствах планеты после каждого матча исполняется Национальный гимн в честь победившей дружины. Но на этот раз у организаторов вышла какая-то заминка, и они не смогли включить музыку. Наши ребята великолепно вышли из положения: приложив правую руку к сердцу, они вдохновенно исполнили Государственный гимн Казахстана а капелла.

Лучшим игроком сборной Казахстана в матче с Данией признан автор победного гола Руслан Оспанов. После игры форвард, отвечая на вопросы пресс-службы Казахстанской федерации хоккея, говорил:

– Очень тяжелая игра, сделали хороший камбэк. Сыграли как одна команда, один кулак, на характере. Спасибо большое парням! Конечно, спасибо Всевышнему, что помог нам выиграть. Очень важна поддержка трибун, где было много наших болельщиков. Они нас мотивируют. Спасибо большое, что приходите на наши игры.

Главный тренер молодежной сборной Казахстана Сергей Старыгин отметил:

– Это чемпионат мира. Такой напряженный матч. Соперники доминировали первый период, активно двигались. Хорошо, что наши ребята перестроились, сыграли второй-третий довольно-таки неплохо, вырвали матч. Это радует. В таких поединках растет их мастерство.

Сейчас команда готовится к следующему матчу. На вопрос о мотивации игроков их тренер ответил так:

– Они приехали на чемпионат мира играть за свою страну. Мотивация уже сама по себе. Завтра соберемся, посмотрим сегодняшние ошибки, соперника, проведем тренировку.

Следующий матч казахстанцы проведут сегодня против сверстников из Франции.