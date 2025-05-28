Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане завершился чемпионат Казахстана по художественной гимнастике среди мастеров спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В индивидуальном многоборье победу одержала Айым Мейржанова (Астана). На втором месте оказалась Эрика Жайлауова (Астана). Милана Парфилова из Шымкента замкнула тройку лучших.

В групповых упражнениях лучшими стали гимнастки из Астаны. Команда ВКО показала второй результат. Третье место осталось за СКО.

Командное первенство выиграла Астана. Следом расположилась Карагандинская область. На третьей строчке - ВКО.