собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Созакском районе Туркестанской области прошел чемпионат страны по қазақ күресi, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Туркестанской области

Спортивное мероприятие приурочено к 85-летию общественного деятеля, обладателя орденов «Құрмет» и «Парасат», почетного гражданина Туркестанской области и Созакского района Сексенбая Турысбекулы.

В соревнованиях приняли участие 28 борцов со всех регионов страны.

В финальном зачете соревнований приняли участие борец Жамбылской области Галымжан Кырыкбаев и борец Туркестанской области Абдигали Бибарыс. В результате жамбылский спортсмен победил соперника и завоевал титул звание супер тяжеловеса - түйе палуан.

В качестве главного приза чемпиону был вручен новый автомобиль. Кроме того, призерам были вручены солидные денежные призы.