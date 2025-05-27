Победителю республиканского чемпионата по қазақ күресi подарили автомобиль
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В Созакском районе Туркестанской области прошел чемпионат страны по қазақ күресi, передает корреспондент Kazpravda.kz
Спортивное мероприятие приурочено к 85-летию общественного деятеля, обладателя орденов «Құрмет» и «Парасат», почетного гражданина Туркестанской области и Созакского района Сексенбая Турысбекулы.
В соревнованиях приняли участие 28 борцов со всех регионов страны.
В финальном зачете соревнований приняли участие борец Жамбылской области Галымжан Кырыкбаев и борец Туркестанской области Абдигали Бибарыс. В результате жамбылский спортсмен победил соперника и завоевал титул звание супер тяжеловеса - түйе палуан.
В качестве главного приза чемпиону был вручен новый автомобиль. Кроме того, призерам были вручены солидные денежные призы.