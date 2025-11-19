Первым соперником «барсов» стал действующий обладатель Кубка Гагарина и нынешний лидер Западной конференции – ярославский «Локомотив». В этом сезоне «железнодорожники» не потерпели ни одного поражения в родных стенах.

Счет был открыт на 19-й минуте, когда у нас отличился Алихан Омирбеков, забив первый гол. На 47-й минуте форвард Семен Симонов удвоил преимущество. На 51-й минуте Ансар Шайхмедденов забросил третью шайбу. А на 55-й минуте разгром ярославцев завершил российский легионер Эмиль Галимов, установивший окончательный счет во встрече – 4:0. Такого от астанинцев не ожидал никто.

Следующую игру «Барыс» провел в гостях против ХК «Сочи» и вновь одержал победу, хоть и за пределами основного времени.

На 8-й минуте у россиян отличился канадский нападающий Жан-Кристоф Боден. Сравнял счет на 37-й минуте форвард сборной Казахстана Кирилл Панюков, который и перевел игру в овертайм. Победную же шайбу на свой счет записал наш американский нападающий Тайс Томпсон. Окончательный счет – 2:1 в нашу пользу.

После 28 проведенных игр «барсы», набрав 25 очков, сейчас находятся на 7-м месте в Восточной конференции, и это пока что позволяет им входить в зону плей-офф. Следующие игры они проведут в Астане, где сразятся с уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом».

В это же время набирает ход и чемпионат Казахстана, где лидером после 28 поединков с 48 набранными очками является столичный «Номад», а второе и третье места с 42 очками делят усть-каменогорское «Торпедо» и карагандинская «Сарыарка». В последнем туре как раз и встретились «Номад» и «Торпедо». Столичная дружина выступала в гостях и, выиграв первую встречу со счетом 4:2, во второй уступила – 2:5.

Что касается карагандинских «беркутов», то они на своей площадке принимали аусайдеров первенства – павлодарский «Иртыш» и дважды разгромили его со счетом 10:0 и 12:0.

На четвертом месте в турнирной таблице – петропавловский «Кулагер» (36 очков), на пятом – действую­щий чемпион страны кокшетауский «Арлан» (33). Далее следуют «Алматы» (24), рудненский «Горняк» (18), атырауский «Бейбарыс» (17), «Актобе» (9) и «Иртыш» (5).