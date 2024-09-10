Почти 23 млн тенге присвоила главбух одной из гимназий Алматы

Ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы
Районный суд №2 Медеуского района Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении Н., обвиняемой в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz
«В период с 2019 по 2023 года главный бухгалтер одной из гимназии Алматы, имея доступ к банковским счетам учебного заведения через электронную систему «Интернет Банкинг», необоснованно перечисляла денежные средства на свои личные счета, а также на счета другого лица. Общая сумма материального ущерба составила около 23 млн тенге», - говорится в сообщении пресс-службы суда Алматы.
Подсудимая полностью признала вину и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.
Прокурор просил назначить ей - 7,5 лет лишения свободы.
Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.
При назначении наказания Н., суд учёл смягчающие ответственность обстоятельства: раскаяние в содеянном, частичное возмещение причинённого материального ущерба и наличие малолетнего ребенка.
Приговор не вступил в законную силу.