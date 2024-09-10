Почти 23 млн тенге присвоила главбух одной из гимназий Алматы

Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Районный суд №2 Медеуского района Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении Н., обвиняемой в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

«В период с 2019 по 2023 года главный бухгалтер одной из гимназии Алматы, имея доступ к банковским счетам учебного заведения через электронную систему «Интернет Банкинг», необоснованно перечисляла денежные средства на свои личные счета, а также на счета другого лица. Общая сумма материального ущерба составила около 23 млн тенге», - говорится в сообщении пресс-службы суда Алматы.

Подсудимая полностью признала вину и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

Прокурор просил назначить ей - 7,5 лет лишения свободы.

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.

При назначении наказания Н., суд учёл смягчающие ответственность обстоятельства: раскаяние в содеянном, частичное возмещение причинённого материального ущерба и наличие малолетнего ребенка.

Приговор не вступил в законную силу.

#бухгалтер #наказание #растрата

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