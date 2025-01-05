Почти 500 новых книг передал кинорежиссер осужденным в Карагандинской области

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Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, 498 новых книг было отправлено осужденным учреждений №32 и №35, передает Kazpravda.kz

Таким образом режиссер Ринат Балгабаев решил внести свой вклад в процесс реабилитации и исправления осужденных, так как книги являются важным инструментом не только для обучения, но и для моральной и психологической поддержки заключенных, способствуя их интеграции в общество после освобождения.

Специализированный прокурор по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Даулет Саттыбаев отметил важность чтения в процессе воспитания осужденных, подчеркнув, что книги помогают развивать критическое мышление, расширять кругозор и способствуют саморазвитию. Он выразил благодарность Ринату Балгабаеву за значительный вклад в это благое дело.

Мероприятие стало частью более широкой программы по улучшению условий содержания и реабилитации осужденных в Карагандинской области, направленной на снижение рецидивизма и поддержку осужденных на пути к исправлению.