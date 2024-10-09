Почти полвека отдал медицине

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов и из архива семьи Байкеновых

Заслуженный врач КазССР, отличник здравоохранения СССР, обладатель ордена Трудового Крас­ного Знамени, почетный гражданин города Кокшетау Омирбек Байкенов на протяжении 42 лет (1961–2002) был главным врачом онкологического диспансера.

В октябре в областном центре пройдет научно-практическая конференция «Проблемы, перспективы развития онкологической помощи населению», тогда же установят мемориальную доску на здании больницы, в которой почти полвека прослужил Байкенов. Он часто выступал с докладами на всесоюзных и республиканских съездах онкологов и радиологов, читал лекции на симпозиумах и семинарах, неоднократно избирался депутатом городского и областного советов.

Благодаря неутомимому упорству и энергии главного онколога края здесь начали проводить ФГДС, использовать эндоскопическую технику для качественной диагностики и обследования пациентов. В сложных случаях главврач неизменно подтверждал оптимальную тактику лечения, если нужно – кардинально ее менял. В онкологии важен психологический фактор: исследования доказывают, что человек лучше справляется с кризисной ситуацией, если сам активно вовлекается и участвует в процессе лечения и выздоровления. Омирбек Байкенов учил молодых специалистов осознавать ответственность перед пациентом, которому предстояло длительное лечение. Он подчеркивал, что крайне важна онконастороженность населения, ведь выявление опухолей при первых симптомах на ранней стадии заболевания гарантирует человеку продолжение жизни.

Примечателен случай, характеризую­щий чрезвычайную ответственность Омирбека Байкенулы за судьбы своих пациентов: когда по техническим причинам вышел из строя эндоскоп, то, взвалив тяжеленный аппарат в буквальном смысле на плечи, главврач отправился поездом в далекий путь. Завод-изготовитель находился в Ленинграде, и только там в ту пору могли произвести ремонт, найти нужные запчасти...

В студенчестве Омирбек трудился фельдшером в городской больнице Караганды, получал практический опыт. После окончания в 1958-м лечебного факультета Карагандинского мединститута Байкенова распределили в с. Казгородок, где он проработал два года участковым врачом.

В июле 1961 года после прохождения специализации по онкохирургии молодой хирург был назначен главным врачом онкологического диспансера, располагавшегося в центре Кокшетау в старом деревянном строении. Позже больницу перевели на окраину города. За работу Байкенов взялся со всей энергией кипучей молодости. Начались активные преобразования: в 1963-м открылась поликлиника онкодиспансера, в районах Кокшетауской области были организованы смотровые кабинеты.

Проблем хватало: дефицит койко-мест, очередь на госпитализацию, долгое ожидание операций. Ежегодный рост заболеваемости подвиг молодого руководителя добиваться внимания и действия властей: если в 1967 году было 100 койко-мест, то в 1985-м их число увеличилось до 180. Открылись кабинеты близкофокусной и глубокой рентгеноскопии, гамматерапевтический кабинет, циторадиоизотопная лаборатория.

На протяжении долгих лет Омирбек Байкенулы настойчиво бился за строительство нового здания онкодиспансера. Менялись секретари обкома, горкома партии, а позже главы администраций, в какие только двери ни стучал, в какие только кабинеты высокого начальства ни ходил неугомонный главный врач областной онкологии... На страницах своей книги «Журегiмде жаркын бейнен» его супруга Рауза Байкенова, замечательный педагог и общественный деятель, подробно и эмоционально рассказывает, как ее упрямый и волевой супруг преодолевал все препятствия, потому что дело касалось интересов пациентов. И, наконец, обоюдными усилиями удалось добиться строительства нового здания в верхней части города.

Омирбек Байкенулы никогда не забывал своих пациентов, причем запоминал досконально не только симптоматику, вид проведенной им операции, но и имя человека, откуда он родом. Нередко его узнавали на улицах, благодарили родные тех, кого он сумел вырвать из цепких объятий коварного рака, радовались при встрече со своим спасителем и сами выздоровевшие. От природы милосерд­ный, добропорядочный, он переживал за каждого своего пациента. Работать в онкологии сложно всему медперсоналу, а уж главному врачу тем более.

Омирбек Байкенулы был оптимис­тичным человеком, умел внушать веру в исцеление. Будучи личностью творчес­кой, он не замыкался в рамках профессиональной среды. Наверное, это была своеобразная защита от ежедневной картины боли и страданий на работе. Он часто садился за пианино и подбирал на слух мелодии, на семейных торжествах пели дуэтом с Раузой-апай. Сыновей Даурена и Еркена, дочерей Бахытжан и Айгуль супруги Байкеновы воспитывали в любви, ненавязчиво показывая, как много значат в семейной жизни согласие и гармония отношений.