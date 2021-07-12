Под влиянием дезинформации

При этом руководство управления облздрава объяснило нежелание большей части невакцинированных сотрудников неотложки (94 из 139) их недос­таточной информированностью, а также влиянием дезинформации, широко распространяемой в мессенджерах.

После этого в социальных сетях появились еще десятки видео, на которых невакцинированные сотрудники медучреждений и нефтегазового сектора региона выражают свое мнение против решения об обязательном получении первого компонента вакцины до 15 июля текущего года. В рядах несогласных оказались, в частности, специалисты предприятий ТОО «МАЭК-Казатом­пром» и АО «МРЭК», обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Озвучили свою позицию и сторонники прививок от COVID-19. В сети распространяются ролики, на которых работники коммунальных предприятий, сферы медицины и образования, а также одного из ресторанов города Актау заявляют, что согласились на вакцинацию, которая поможет остановить пандемию.

Кстати, как сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев, с 22 июня в регионе начался резкий рост заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрирована почти тысяча случаев коронавирусной инфекции. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 3,1 раза.

По последним данным, индекс репродукции заболевания сос­тавляет 1,2. Это, как отмечает Газиз Надуев, достаточно высокая цифра. Показатель занятос­ти коечного фонда в регионе достиг 61%. За время пандемии скончались 139 человек, ни один из них не был привит.

Причиной резкого роста заболеваемости в условиях распространения нового штамма «дельта-плюс» Газиз Надуев называет низкие темпы вакцинации. Мангистау по этому показателю занимает последнее место в республике. В целом с 1 февраля по 9 июля привиты 172 626 жителей области. Самый низкий показатель вакцинации зафиксирован в городе Жанаозене.

Ситуацию, как отметил Газиз Надуев, могут исправить получение прививок и соблюдение ограничительных мер. По его мнению, вакцинация не панацея, но она защищает зараженного человека от тяжелого течения заболевания и блокирует мутации вируса.

– В новом постановлении главного государственного врача республики отмечена категория обязательности. Это значит, что прививаться необходимо тем, кто ежедневно оказывает услуги населению, контактируя с большим количеством людей, – пояснил главный санитарный врач.

На сегодня в области функцио­нируют 50 мониторинговых групп, с начала текущего года проведено 2 073 рейда, которыми охвачено 12 563 объекта. В ходе мониторинговых мероприятий выявлены нарушения требований карантина на 77 объектах. Общая сумма штрафов составила 20 360 660 тенге.

В настоящее время в Мангистауской области скачано 522 QR-кода. На сайте акимата размещен список, в котором представлены 394 участника проекта «Ashyq», 110 объектов предпринимательства работают в тестовом режиме.

– С 23 мая по 9 июля текущего года на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», выявлено 98 лиц, подлежащих изоляции со статусом «желтый⁄красный». Зафиксировано 9 повторных случаев со статусом «красный». То есть люди знали, что заражены, но пренебрегали необходи­мостью самоизоляции, – отметил Газиз Надуев.