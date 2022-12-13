Подготовку к паводкам начали в Туркестанской области

Состояние 8 водохранилищ Сауранского района и 13 водохранилищ на территории Созакского района оценивается как исправное и в них накоплено порядка 20-25 процентов от объема.

Фото ДЧС Туркестанской области

На юге Казахстана началась подготовка к паводковому периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.

12 декабря спасатели и представители акимата провели облет 21 водохранилища и горных территорий, чтобы оценить риски возможной паводковой и селевой обстановки в Сауранском и Созакском районах.

«Согласно данным Сырдарьинской бассейновой инспекции Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и визуального осмотра, состояние 8 водохранилищ Сауранского района и 13 водохранилищ на территории Созакского района оценивается как исправное и в них накоплено порядка 20-25 процентов от объема. В предгорьях Каратау накопленный запас снега составляет 4-6 см», - рассказали в департаменте.

В ДЧС добавили, что с начала года специалистами проведено 13 аэровизуальных облетов.