Подключение происходит поэтапно

Хорошая новость
0
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Церемония подключения природного газа к селу Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области прошла с участием акима региона Нурлыбека Налибаева, депутатов Сената и Мажилиса Парламента Руслана Рустемова, Мурата Абенова, Мурата Ергешбаева.

Фото Багдата Есжанова

Как отметил аким области, Президент поручил Правительству увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать 1 700 км газовых сетей для обеспечения голубым топливом более 300 тыс. человек, подчеркнув важность привлечения к этим проектам отечественных предприятий.

Уровень газификации в При­аралье на конец 2021-го составлял 67%. С 2022 по 2025 год реа­лизовано 77 проектов на более чем 63 млрд тенге. На днях газовые объекты были подключены в Сырдарьинском и Жанакорганском районах. Газоснабжение села Дур Онгар с населением более 2 тыс. человек позволит в этом году довести показатель газификации области до 83%.

Проект реализован на средства (7 млрд 200 млн тенге) из областного бюджета. Газопровод высокого давления длиной 62,5 км протянут в Дур Онгар от автоматизированной газораспределительной станции в поселке Жосалы через реку Сырдарью. В дальнейшем намечено поэтапно подключить к магистральной газовой сети еще девять сел с населением более 10 тыс. человек.

#село #газ #газификация #Дур Онгар

Популярное

Все
Сердцу милые мотивы
Секрет жизненной энергии
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Началось строительство сталелитейного завода
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Пройдемся по индустриальной Караганде
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

В поселке Жосалы – радостное событие
Метростроевцы ускоряют темп
В Шымкенте открыт молодежный хаб
В Атырау откроется хоккейная академия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]