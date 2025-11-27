Как отметил аким области, Президент поручил Правительству увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать 1 700 км газовых сетей для обеспечения голубым топливом более 300 тыс. человек, подчеркнув важность привлечения к этим проектам отечественных предприятий.

Уровень газификации в При­аралье на конец 2021-го составлял 67%. С 2022 по 2025 год реа­лизовано 77 проектов на более чем 63 млрд тенге. На днях газовые объекты были подключены в Сырдарьинском и Жанакорганском районах. Газоснабжение села Дур Онгар с населением более 2 тыс. человек позволит в этом году довести показатель газификации области до 83%.

Проект реализован на средства (7 млрд 200 млн тенге) из областного бюджета. Газопровод высокого давления длиной 62,5 км протянут в Дур Онгар от автоматизированной газораспределительной станции в поселке Жосалы через реку Сырдарью. В дальнейшем намечено поэтапно подключить к магистральной газовой сети еще девять сел с населением более 10 тыс. человек.