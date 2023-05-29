Подозреваемого в изнасиловании родных дочерей задержали в Алматинской области

Происшествия, Общество, Видеогалерея
120

Сестры, подвергшиеся насилию со стороны отца в Алматинской области, взяты под защиту полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео ДП Алматинской области

28 мая по обращениям гражданок Ц. 2001 и 2003 годов рождения в ЕРДР управления полиции Енбекшиказахского района зарегистрированы 2 уголовных дела по части 4 статьи «Насильственные действия сексуального характера».

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 58-летний подозреваемый Ц. 1965 года рождения, который является родным отцом потерпевших.

В настоящее время с участием фигуранта уголовных правонарушений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, совершенных особо тяжких преступлений. Назначены соответствующие экспертные исследования.

Потерпевшие девушки взяты под защиту полицейских на время проведения досудебного расследования», – отметили в Департаменте полиции области.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.

Ход расследования взял на контроль начальник ДП.

Напомним, двое сестер из Алматинской области заявили, что родной отец насиловал их с 11 лет.

 

 

#задержание #полиция #изнасилование #отец #обвинение #семья #происшествие #ДП #видео #Алматинская область #дочь

Популярное

Все
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры рассекречено 99% документов по массовым репрессиям в годы сталинского режима
Современное рабство
Опасный суперинтеллект
В Петропавловске одна часть общественников проголосовала за повышение платы за проезд в общественном транспорте, а другая – против
Департамент торговли и защиты прав потребителей области Улытау помог вернуть 5,6 млн тенге жителям области
Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Смаилов отметил слабую работу по привлечению инвестиций министерств культуры и цифровизации
Регламент под фундамент
Почти 500 профстандартов разработают и пересмотрят в Казахстане
Охота: желание без сожаления?
Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран президентом Турции
С 1 июля вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца в РК
Токаев примет участие в саммите Центральная Азия – Европейский Союз
Токаев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Женщин много, таких – единицы!
Звездные танцы
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Торговали рогами и получили по рогам
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы

Читайте также

Куда казахстанцы могут сообщить о побочных эффектах лекарств
Предполагаемого педофила задержали в Жанаозене
Организатора более чем 10 веб-порностудий осудили в Казахст…
Инвестиции алматинцев погорели на музыкальных лжепроектах К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]