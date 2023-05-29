Подозреваемого в изнасиловании родных дочерей задержали в Алматинской области

Сестры, подвергшиеся насилию со стороны отца в Алматинской области, взяты под защиту полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео ДП Алматинской области

28 мая по обращениям гражданок Ц. 2001 и 2003 годов рождения в ЕРДР управления полиции Енбекшиказахского района зарегистрированы 2 уголовных дела по части 4 статьи «Насильственные действия сексуального характера».

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 58-летний подозреваемый Ц. 1965 года рождения, который является родным отцом потерпевших.

В настоящее время с участием фигуранта уголовных правонарушений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, совершенных особо тяжких преступлений. Назначены соответствующие экспертные исследования.

Потерпевшие девушки взяты под защиту полицейских на время проведения досудебного расследования», – отметили в Департаменте полиции области.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.

Ход расследования взял на контроль начальник ДП.

Напомним, двое сестер из Алматинской области заявили, что родной отец насиловал их с 11 лет.