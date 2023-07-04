Подписан закон о лишении Нурсултана Назарбаева еще одного статуса

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В целях реализации поручений президента сопутствующими поправками внесены изменения и дополнения в части определения полномочий главы государства по созданию Высшего попечительского совета автономных организаций образования в соответствии с законом о статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».

Таким образом, возглавлявший высшие попечительские советы в «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утратил данный статус.

Текст закона публикуется в печати.