Подписано Генеральное соглашение по улучшению условий труда в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. В нем приняли участие представители центральных государственных органов, объединений профсоюзов, работодатели и заместители акимов областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

О текущем состоянии дел в трудовой сфере и проводимой работе доложил первый заместитель министра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов. В прошлом году инспекторами было проведено порядка 7 тыс. проверок, по итогам которых выдано более 4 тыс. предписаний по устранению нарушений. Наложено 2 400 штрафов на сумму более 400 млн тенге.

На сегодня 31 предприятие задолжало 700 млн тенге 1,6 тыс. работникам. Сообщено, что больше всего таких организаций в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и г. Алматы. Кроме того, общий долг в 913 млн имеют 44 предприятия, признанные банкротами.

По состоянию на 1 февраля на казахстанских предприятиях пострадали 106 человек. Тамара Дуйсенова поручила заинтересованным госорганам и акиматам усилить контроль за безопасностью на рабочих местах и принять меры по предотвращению производственного травматизма.

Вице-премьер обратила внимание и на необходимость усиления контроля за трудовыми спорами и соблюдением работодателями равных условий и оплаты труда казахстанских и иностранных работников. С начала года в ситуационном центре при министерстве по данному вопросу на контроле находилось 106 предприятий. Часть трудовых споров была разрешена. Сейчас на мониторинге остаются 62 организации, из которых каждая третья приходится на Мангистаускую область.

О проводимой работе в этом направлении доложил заместитель акима региона Канат Кульджанов.

В свою очередь председатель республиканской федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталин отметил, что такие факты чаще регистрируются в организациях, где нет профсоюзов.

- В решении трудовых споров нужно бороться не с последствиями, а с причинами возникновения. В этом вопросе должны подключаться работодатели и объединения профсоюзов. В любых спорных ситуациях можно найти баланс. Главное – иметь желание. Поэтому призываю профильные организации не оставаться в стороне и приложить усилия в решении спорных ситуаций, — отметила Тамара Дуйсенова.

Для обеспечения комфортных условий труда важны совместные усилия госорганов, работодателей и профсоюзов. В связи с этим было подписано Генеральное соглашение, которое четко определяет обязанности сторон.

Проект нового документа, рассчитанного на 3 года, подготовлен специальной рабочей группой при Минтруда. Соглашение, состоящее из 10 разделов, учитывает требования, заложенные в концепциях развития рынка труда и безопасности труда до 2030 года.

Вице-премьер обратила особое внимание на то, что соглашение в первую очередь направлено на обеспечение качества рабочих мест.