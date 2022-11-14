Фото: Polisia.kz
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Подпольное казино накрыли полицейские в Алматы

Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД провели в Алматы спецоперацию по задержанию ОПГ букмекеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отмечается, что в нелегальное казино игроки попадали лишь те, кто знал кодовое слово.

Запрещенное игорное заведение дислоцировалось в подвальном помещении многоквартирного жилого дома в Бостандыкском районе города.

"В момент спецоперации в казино находились свыше 20 посетителей, среди них были игроки с 30-летним стажем.

В результате операции изъято свыше 20 единиц игрового оборудования, крупная сумма денежных средств, документация со списками имен посетителей, записями прихода и расхода денег. Предварительная сумма дохода от преступной деятельности составляет свыше 5 миллионов тенге в сутки. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса)", – рассказали в МВД.

Сейчас полицейские ведут розыск организаторов подпольного казино.

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