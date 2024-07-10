Свыше миллиарда тенге выплатил подрядчик за невыполненный капремонт аэродрома

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Главная военная прокуратура мерами надзора возместила ущерб государству на миллиард тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По решению Специализированного межрайонного экономического суда Астаны удовлетворен иск Минобороны к АО «К-Дорстрой» о взыскании авансового платежа в размере 1 млрд 36 млн тенге и неустойки в сумме 31 млн тенге.

«Указанное АО обязалось произвести капитальный ремонт летного поля аэродрома «Жетыген» в Илийском районе Алматинской области, но условия договора не выполнило. В связи с длительным неисполнением состоявшегося судебного решения, Главной военной прокуратурой принят ряд мер, в органы юстиции внесен акт надзора», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, по результатам ущерб возмещен в полном размере: должник перечислил в доход государства 1 млрд 67 млн тенге.

#прокуратура #капремонт #подрядчик #аэродром

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