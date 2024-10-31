Погибшего пожарного из Сарани наградили посмертно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указом президента РК спасатель Хали Хайрат награждён посмертно медалью «Ерлігі үшін». От имени главы государства награду вручил родным погибшего пожарного аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

«Сегодня мы собрались почтить память героя, который отдал свою жизнь во имя спасения других людей. Мы не забудем его поступок», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

На вручении госнаграды присутствовали коллеги спасателя-пожарного. Это станет им примером преданности службе.

«Благодарим президента страны за награду нашего героя. Хали Хайрат за десять лет своей службы показал свою преданность профессии, на его счету немало спасённых жизней. Он навсегда останется в нашей памяти», – отметил начальник ДЧС Карагандинской области Маргулан Аманбаев.

Напомним, 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области произошел степной пожар. Его тушили несколько дней.