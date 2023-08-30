Погода Казахстана в ближайшие трое суток

В ближайшие трое суток на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет .

Фото: kazpravda.kz

Сильные дожди и дальнейшее понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, юге и юго-востоке страны.

Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на севере республики, в ночные часы температура воздуха составит 5-10, днем 10-18 тепла. Лишь на западе Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков, а также постепенное повышение температуры воздуха днем до 25-30 тепла.