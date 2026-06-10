Похищение невест против воли не имеет отношения к казахским традициям — омбудсмен

Закон и Порядок

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев отметил, что Казахстан является светским государством, в котором каждый обязан неукоснительно соблюдать требования закона, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: ombuds_person.kz

В ходе круглого стола в Мажилисе Парламента, посвященного вопросам противодействия сталкингу и похищению невест, была затронута важная правовая и общественная проблема.

Артур Ластаев подчеркнул, что в стране последовательно усиливается работа по недопущению подобных правонарушений, а также проводится системное правовое разъяснение.

Омбудсмен напомнил, что осенью прошлого года вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за похищение невест. Данная тема поднимается с 2023 года и находится в центре внимания правозащитной и экспертной деятельности.

По его словам, любое похищение человека является грубым нарушением закона и не может быть оправдано ссылками на культурные традиции, обычаи или иные обстоятельства. Подобные действия не могут рассматриваться как допустимые или исключительные.

Как отметил Ластаев, в соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса Республики Казахстан, похищение человека наказывается лишением свободы сроком до 15 лет. При этом он подчеркнул, что данное преступление не имеет отношения ни к национальным традициям, ни к обычному праву.

Понятие брака закреплено в новой Конституции Республики Казахстан как «добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом». Иное толкование этой нормы полностью исключено.

Если двое совершеннолетних граждан решили создать семью и покинуть дом родителей, то закон предоставляет им законный способ реализовать свое право на совместную жизнь, зарегистрировав отношения в уполномоченном органе.

В завершение Артур Ластаев призвал граждан строго соблюдать Конституцию и другие законы страны, подчёркивая важность верховенства права.

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