Показатели летальности от метапневмовируса очень низкие

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Она отметила, что значение метапневмовируса с точки зрения его пандемического потенциала оценивается как низкое.

«Это связано с тем, что у здоровых людей он протекает легко и показатели летальности очень низкие. Показатели мутации этого вируса по сравнению с гриппом и ковидом значительно невысокие», - рассказала она на YouTube-канале центра.

Айжан Есмагамбетова добавила, что это не новый вирус и он известен уже более 60 лет, а детально его изучили в 2001 году.

«Он определяется методом ПЦР, и проводится данный тест не у каждого больного, а лишь в рамках санэпидемиологического надзора. Вакцины от данного вируса нет, так как на сегодняшний день более широко используется применение вакцины против гриппа. От большинства респираторных инфекций вакцин не существует», - добавила она.

Преседатель правления НЦОЗ МЗ РК отметила,что вирус опасен для детей младше 5 лет и лиц старше 65 лет, а также для лиц, имеющих хронические заболевания, такие как сахарный диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.