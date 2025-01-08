Показатели летальности от метапневмовируса очень низкие

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Об этом рассказала преседатель правления Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она отметила, что значение метапневмовируса с точки зрения его пандемического потенциала оценивается как низкое.

«Это связано с тем, что у здоровых людей он протекает легко и показатели летальности очень низкие. Показатели мутации этого вируса по сравнению с гриппом и ковидом значительно невысокие», - рассказала она на YouTube-канале центра.

Айжан Есмагамбетова добавила, что это не новый вирус и он известен уже более 60 лет, а детально его изучили в 2001 году. 

«Он определяется методом ПЦР, и проводится данный тест не у каждого больного, а лишь в рамках санэпидемиологического надзора.

Вакцины от данного вируса нет, так как на сегодняшний день более широко используется применение вакцины против гриппа. От большинства респираторных инфекций вакцин не существует», - добавила она.

Преседатель правления НЦОЗ МЗ РК отметила,что вирус опасен для детей младше 5 лет и лиц старше 65 лет, а также для лиц, имеющих хронические заболевания, такие как сахарный диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

#пандемия #метапневмовирус #эпидсезон

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