Pokemon GO запретили в Китае

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Государственное управление КНР по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения объявило вне закона мобильное приложение Pokemon GO, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на news.rambler.ru
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Власти страны посчитали игру слишком опасной для жизни граждан, поясняется в информации.
Отмечается, что власти Китая приняли решение о запрете игр с дополненной реальностью из-за многочисленных происшествий, связанных с игрой, некоторые из которых были летальными. Кроме того, в стране обеспокоены вопросами "географической информационной безопасности" из-за данных геолокации, используемых во время игры в Pokemon GO.
Разработчики игры из студии Niantic не смогли оперативно ответить на запрос агентства и прокомментировать блокировку, говорится в сообщении.
Pokemon GO – мобильное приложение для смартфонов с элементами дополненной реальности, запущенное компанией Nintendo 6 июля 2016 года. Игра основана на японском мультсериале "Покемон" и ее целью является поиск виртуальных существ – покемонов – в городе.