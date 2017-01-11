Pokemon GO запретили в Китае

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Фото с сайта twicopy.org
Государственное управление КНР по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения объявило вне закона мобильное приложение Pokemon GO, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на news.rambler.ru.

Власти страны посчитали игру слишком опасной для жизни граждан, поясняется в информации.

Отмечается, что власти Китая приняли решение о запрете игр с дополненной реальностью из-за многочисленных происшествий, связанных с игрой, некоторые из которых были летальными. Кроме того, в стране обеспокоены вопросами "географической информационной безопасности" из-за данных геолокации, используемых во время игры в Pokemon GO.

Разработчики игры из студии Niantic не смогли оперативно ответить на запрос агентства и прокомментировать блокировку, говорится в сообщении.

Pokemon GO – мобильное приложение для смартфонов с элементами дополненной реальности, запущенное компанией Nintendo 6 июля 2016 года. Игра основана на японском мультсериале "Покемон" и ее целью является поиск виртуальных существ – покемонов – в городе.

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