Поклонники Димаша из Уругвая провели благотворительные акции

Звезды
56
Дана Аменова
специальный корреспондент

Фан-клуб Димаша Кудайбергена в Уругвае провёл ряд благотворительных мероприятий, целью которых стало оказание помощи детям и социально уязвимым гражданам. Акции были проведены в поддержку местных организаций и людей, нуждающихся в помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Фото: Dimashnews.com

В Лайонс-клубе города Лас-Пьедрас (департамент Канелонес, Уругвай) состоялся благотворительный мастер-класс по терапевтической йоге «Здоровый позвоночник». Мероприятие собрало большую аудиторию, а все собранные средства были переданы Лайонс-клубу для приобретения инвалидных колясок, ходунков и очков для детей и подростков, нуждающихся в поддержке.

Преподаватель йоги и активная участница фан-клуба Мириам не только провела занятие, но и передала дополнительное пожертвование от уругвайских Dears, увеличив общий вклад, собранный во время события.

Второй инициативой стало участие фан-клуба в праздновании Дня ребёнка в районе Аэропарке. Участники Dimash Uruguay FanClub передали подарки в местный центр питания и поддержки семей. Акция прошла в тёплой, радостной атмосфере и принесла много улыбок детям и их родителям.

Уругвайские Dears выражают благодарность всем, кто присоединился к этим добрым делам, и надеется, что их опыт вдохновит другие сообщества Dears на новые благотворительные шаги.

 

 

#Димаш Кудайберген #акции #благотворительность

