Поклонники Димаша Кудайбергена выпустили первый «Польско-казахский разговорник»

Звезды, Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Идея создания сборника зародилась в рамках курсов казахского языка, которые велись на «Радио Димаш»

Фото: dimashnews.com

Фан-клуб Димаша Кудайбергена в Польше сделал шаг к укреплению культурных связей, издав первый в стране «Польско-казахский разговорник». Эта книга стала результатом двухлетней работы, направленной на популяризацию казахского языка и культуры Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Идея создания разговорника зародилась в рамках курсов казахского языка, которые велись на «Радио Димаш». Слушатели изучали базовые слова и фразы, полезные, например, при поездке в Казахстан. Курсы проводились с помощью преподавателя Беглана Шарымбаева из Алматы, который записывал для фан-клуба уроки и помогал освоить казахское произношение.

Особенностью учебного процесса была подготовка фонетической транскрипции казахских слов на польском языке, чтобы облегчить изучение.

Со временем участники решили объединить весь накопленный материал и создать книгу. В разработке разговорника приняли участие преподаватель казахского языка Беглан Шарымбаев, иллюстратор Ивона Опара-Стахолец, корректор Ула Влодарска, автор и ведущая курсов казахского языка Тереза Конкол. 

Разговорник не только познакомит поклонников Димаша с основами казахского языка, но и сделает процесс изучения приятным благодаря ярким иллюстрациям.

Главными героями книги являются казахский орел и польский аист.

Как надеются создатели, мини-книга станет полезным путеводителем для путешественников по Казахстану и вдохновит фанатов Димаша глубже изучать его культуру.

«Я очень горжусь нашей работой. Это еще одно доказательство того, что польский фан-клуб Димаша продолжает не только поддерживать его творчество, но и популяризировать казахский язык», – поделилась Тереза Конкол.

#Димаш Кудайберген #выпуск #Польша #разговорник #польский

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