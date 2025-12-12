Полицейские спасают застрявших в снегу на трассах Жамбылской области

Погода,Автодороги
144
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Патрульные экипажи информируют водителей о закрытии участков дорог, направляют транспорт в безопасные зоны ожидания и обеспечивают сопровождение колонн до ближайших населенных пунктов и пунктов обогрева

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для полиции региона наступила тяжелая пора. Из-за резкого ухудшения погодных условий более 60 стражей правопорядка в усиленном режиме патрулируют на международной автомагистрали Западная Европа - Западный Китай, где периодически вводятся ограничения дорожного движения, и оказывают необходимую помощь его участникам, передает корресподент Kazpravda.kz

Еще несколько часов назад на трассе в Кордайском районе наблюдалось огромное скопление машин. В очереди стояли около 700 единиц автотранспорта. Среди оказавшихся в трудной ситуации были водитель и пассажиры рейсового автобуса, в котором из-за сильного мороза замерзло дизельное топливо. Сотрудники полиции обеспечили безопасность пассажиров и организовали их доставку домой на попутном транспорте. Водителю была оказана необходимая помощь, после чего автобус отбуксировали в безопасное место.

Однако, по сообщению департамента полиции области, на территории региона продолжают фиксироваться случаи, когда водители, несмотря на официальные предупреждения о закрытии дорог из-за метели и нулевой видимости, сознательно рискуют и отправляются в путь, подвергая риску не только свои здоровье и жизнь, но и близких и родных людей. Причем информация о временном ограничении движения заранее распространяется через SMS-сообщения, мессенджеры и социальные сети. Однако часть водителей, надеясь на призрачную удачу, продолжает игнорировать предупреждения полиции. Подобные решения зачастую приводят к чрезвычайным ситуациям.

Один из таких случаев произошел с водителем грузового автомобиля «КамАЗ», который, пытаясь объехать пост полиции, направил машину в объезд по бездорожью. Из-за гололеда и сильной метели многотонный грузовик увяз в снежном заносе. Полицейские оперативно прибыли на место, организовали эвакуацию и с помощью спецтехники вытащили автомобиль, предотвратив более серьезные последствия. Водителю была оказана помощь и даны разъяснения о важности соблюдения ограничений движения.

Еще один тревожный инцидент произошел с кордайским чабаном. Мужчина, попав в сильную метель во время выпаса скота, дезориентировался и не смог найти дорогу домой. Полицейские организовали поисково-спасательные мероприятия. Спустя некоторое время чабан был обнаружен и доставлен в безопасное место, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Каждый подобный случай - напоминание о том, что игнорирование предупреждений и пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным последствиям. Сотрудники полиции продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность на дорогах и настоятельно рекомендуют учитывать информацию о закрытии и ограничении движения, не пытаться объезжать посты по несанкционированным маршрутам, не рисковать собой и пассажирами.

 

#дороги #метель #эвакуация #трассы

Популярное

Все
Итоги большого общественного пути
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Идеи, лаборатории и люди
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Глава государства прибыл в Ашхабад
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Гонка за квотами
У опытных лидеров – достойная смена
Соревнования для юных талантов
Сочетая академизм и современные практики
Труд как зеркало таланта
Аудит переходит на превентивную цифровую модель
Пионы среди зимы
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Мегаполис, меняющий стандарты развития
Оскорбление есть – наказания нет
В интересах Казахстана и Ирана
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Оляпка – хозяйка студеных вод
Новый этап сотрудничества
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
В тройке лидеров
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Мощный циклон надвигается на Казахстан
В области Абай полицейские эвакуировали 24 человека с трассы
В ЗКО сдана в эксплуатацию первая двухуровневая автотранспо…
В Астане учащиеся 0-9 классов будут учиться дистанционно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]