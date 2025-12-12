Патрульные экипажи информируют водителей о закрытии участков дорог, направляют транспорт в безопасные зоны ожидания и обеспечивают сопровождение колонн до ближайших населенных пунктов и пунктов обогрева

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для полиции региона наступила тяжелая пора. Из-за резкого ухудшения погодных условий более 60 стражей правопорядка в усиленном режиме патрулируют на международной автомагистрали Западная Европа - Западный Китай, где периодически вводятся ограничения дорожного движения, и оказывают необходимую помощь его участникам, передает корресподент Kazpravda.kz

Еще несколько часов назад на трассе в Кордайском районе наблюдалось огромное скопление машин. В очереди стояли около 700 единиц автотранспорта. Среди оказавшихся в трудной ситуации были водитель и пассажиры рейсового автобуса, в котором из-за сильного мороза замерзло дизельное топливо. Сотрудники полиции обеспечили безопасность пассажиров и организовали их доставку домой на попутном транспорте. Водителю была оказана необходимая помощь, после чего автобус отбуксировали в безопасное место.

Однако, по сообщению департамента полиции области, на территории региона продолжают фиксироваться случаи, когда водители, несмотря на официальные предупреждения о закрытии дорог из-за метели и нулевой видимости, сознательно рискуют и отправляются в путь, подвергая риску не только свои здоровье и жизнь, но и близких и родных людей. Причем информация о временном ограничении движения заранее распространяется через SMS-сообщения, мессенджеры и социальные сети. Однако часть водителей, надеясь на призрачную удачу, продолжает игнорировать предупреждения полиции. Подобные решения зачастую приводят к чрезвычайным ситуациям.

Один из таких случаев произошел с водителем грузового автомобиля «КамАЗ», который, пытаясь объехать пост полиции, направил машину в объезд по бездорожью. Из-за гололеда и сильной метели многотонный грузовик увяз в снежном заносе. Полицейские оперативно прибыли на место, организовали эвакуацию и с помощью спецтехники вытащили автомобиль, предотвратив более серьезные последствия. Водителю была оказана помощь и даны разъяснения о важности соблюдения ограничений движения.

Еще один тревожный инцидент произошел с кордайским чабаном. Мужчина, попав в сильную метель во время выпаса скота, дезориентировался и не смог найти дорогу домой. Полицейские организовали поисково-спасательные мероприятия. Спустя некоторое время чабан был обнаружен и доставлен в безопасное место, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Каждый подобный случай - напоминание о том, что игнорирование предупреждений и пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным последствиям. Сотрудники полиции продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность на дорогах и настоятельно рекомендуют учитывать информацию о закрытии и ограничении движения, не пытаться объезжать посты по несанкционированным маршрутам, не рисковать собой и пассажирами.