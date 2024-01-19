Полицейских наказали за запрет на работу ресторана в Карагандинской области

Правоохранителей из Приозерска привлекли к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, прокурор города Приозерск при мониторинге соцсетей выявил видеозапись телефонного разговора, на которой начальник отдела полиции города угрозами проверок контрольно-надзорных органов в грубой форме запрещает администратору ресторана работать в канун празднования Нового года.

«Проверка установила нарушение требований статьи 26 Конституции РК в части ограничения свободы занятию предпринимательской деятельностью. По указанному факту прокуратурой Карагандинской области внесен акт надзора. В результате дисциплинарной комиссией принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника ОП г.Приозерск. Соответствующие материалы направлены в МВД РК», — уточнили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что к строгой дисциплинарной ответственности также привлечены 5 должностных лиц этого отдела полиции.