Полицейских наказали за запрет на работу ресторана в Карагандинской области

Правоохранителей из Приозерска привлекли к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
Как сообщается, прокурор города Приозерск при мониторинге соцсетей выявил видеозапись телефонного разговора, на которой начальник отдела полиции города угрозами проверок контрольно-надзорных органов в грубой форме запрещает администратору ресторана работать в канун празднования Нового года.
«Проверка установила нарушение требований статьи 26 Конституции РК в части ограничения свободы занятию предпринимательской деятельностью. По указанному факту прокуратурой Карагандинской области внесен акт надзора. В результате дисциплинарной комиссией принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника ОП г.Приозерск. Соответствующие материалы направлены в МВД РК», — уточнили в надзорном органе.
В прокуратуре добавили, что к строгой дисциплинарной ответственности также привлечены 5 должностных лиц этого отдела полиции.