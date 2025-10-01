Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полиция Алматы усиливает борьбу с фактами формального и недостоверного проведения техосмотра транспортных средств, сообщает Kazpravda.kz

Сообщается, что зафиксированы случаи, вызывающие обеспокоенность по данному вопросу.

«Безопасность дорожного движения начинается с технически исправного автомобиля. Формальный подход к осмотру неприемлем. Мы действуем в рамках Закона и будем добиваться того, чтобы каждая машина, выезжающая на улицы города, соответствовала требованиям безопасности», - подчеркнул начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

В полиции отмечают, что 2025 год объявлен годом профилактики правонарушений, и особое внимание будет уделено предупреждению нарушений на стадии допуска транспорта к эксплуатации.