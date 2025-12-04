Одежда и головные уборы казахов всегда имели информативную функцию и сакральный смысл
Гигантский осетр из металла
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Не бойтесь проявить себя!
Правительство отвечает
Нацелены на расширение партнерства
Снижая уровень жестокости
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Стратегия опережающих действий
База для повышения конкурентоспособности
Конструктивный обмен мнениями
Село должно иметь голос
Устойчивый рост и большие планы
«Исцеление» за три сеанса
Белый свидетель сложной судьбы
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Политика здравого смысла
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
