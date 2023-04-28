Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии

Во время поездки по Туркестанской области заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов провел совещание по решению актуальных вопросов социального развития региона в рамках поручений главы государства и посетил ряд объектов здравоохранения и образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Вопрос повышения качества медуслуг в Туркестанской области остро стоит сразу по нескольким причинам: дефицит врачей составляет 257 единиц, изношенность медоборудования – 45%, половина медучреждений находится в ветхом состоянии.

По проекту «Модернизация сельского здравоохранения» в Туркестанской области в ближайшие три года планируется строительство 49 медицинских объектов. В регионе планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием (КТ, МРТ, ангиографы, аппараты УЗИ экспертного класса и т.п.) четыре межрайонные и две многопрофильные больницы.

«Акимату Туркестанской области необходимо принять комплекс мер по повышению квалификации медицинских работников, качества оказываемых медицинских услуг, а также созданию условий для привлечения молодых специалистов. Увеличить заказ на подготовку врачей по дефицитным специальностям, материально заинтересовывать их, предлагать меры социальной поддержки», – подчеркнул Алтай Кульгинов.

Схожие проблемы испытывает и сфера образования региона. В Туркестанской области насчитывается 7 аварийных и 14 трехсменных школ, очередь в детские сады составляет 3,5 тысячи, дефицит ученических мест достиг 33,6 тысячи, горячим питанием охвачены только 22,6% учеников начальных классов, а дошколята из социально уязвимых семей не обеспечены питанием вовсе. Кроме того, в 328 школах низкая скорость Интернета по причине отсутствия технических возможностей, 16 школ имеют только надворные туалеты, обновление необходимо 40% лабораторий и мастерских колледжей.

«Для решения проблемы переполненных и аварийных школ в Туркестанской области в течение трех лет планируется построить 96 объектов образования. 63 школы будут возведены в рамках программы «Комфортная школа», 13 – из средств местного бюджета. Кроме того, 72 школы по всей стране будут построены за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования, 11 из них – в Туркестанской области», – подчеркнул А. Кульгинов.

В ходе совещания были также обсуждены вопросы актуализации данных для Цифровой карты семьи, уточнением которой занимается Министерство труда и соцзащиты населения совместно с акиматами. Обновленные данные помогут установить статус каждого гражданина, выявить нуждающихся в социальной поддержке и детей, не охваченных гарантированными госуслугами.

Волнующим общество вопросом является уровень домашнего насилия в регионе. Как отметил вице-премьер, вопрос касается напрямую жизни и здоровья граждан, благополучия семей, поэтому каждый районный аким должен держать этот важный вопрос на контроле.

Алтай Кульгинов также сделал акцент на необходимости скорейшего принятия региональной программы поддержки молодежи, которая должна решать основные вопросы: трудоустройство, обучение, жилье, досуг.

«От решения проблем социального блока напрямую зависит качество жизни населения. Численность жителей Туркестанской области быстро растет. Вопросы здравоохранения, образования, занятости должны решаться комплексно и быть на постоянном контроле местных госорганов», – отметил Алтай Кульгинов в завершении совещания.

В рамках поездки по региону вице-премьер посетил ряд действующих и строящихся объектов здравоохранения и образования. В том числе строительство многопрофильной центральной больницы на 570 коек в Туркестане. Здесь же были презентованы проекты других медицинских объектов региона: областной детской больницы на 190 коек в Туркестане, медицинского комплекса с перинатальным центром в Сарыагашском районе, районных больниц в Ордабасинском и Мактааральском районах, а также городской поликлиники в Сарыагаше, поликлиники со станцией скорой помощи в городе Арыси и райполиклиники в селе Шорнак.

Вице-премьер также побывал на строительстве школы имени Амир Темира в Туркестане и в школе имени А. Байтурсынова в селе Шарапхана Казыгуртского района. Кроме того, Алтай Кульгинов посетил музыкальную школу «Акжайык», в которой дети обучаются игре на 11 видах музыкальных инструментов.