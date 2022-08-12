Получить микрокредиты на проекты в АПК смогут жители сел и малых городов в Казахстане

Получить микрокредиты на реализацию проектов в сфере агропромышленного комплекса смогут жители сельских населенных пунктов и малых городов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Соответствующее постановление Правительства «Об утверждении основных условий кредитования областных бюджетов для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах на 2022 год» подписал Премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Постановление принято в рамках работы по повышению доходов жителей сел и малых городов путем создания условий для развития предпринимательской инициативы и обеспечения занятости экономически активного населения.

На его реализацию предусмотрены бюджетные средства в размере 40 млрд тенге, которые будут направлены на микрокредитование проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Оператором кредитования выступит АО «Аграрная кредитная корпорация».

Контроль за целевым использованием и своевременным возвратом бюджетных кредитов в республиканский бюджет возложен на Министерство сельского хозяйства РК.