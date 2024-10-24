Получить жилищные сертификаты казахстанцы могут на портале eGov

Госуслуги , Технологии
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Жилищный сертификат для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам выдаются семьям, нуждающимся в жилье и имеющим недостаточный уровень дохода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Онлайн-услуга на получение жилищного сертификата стала доступна на портале электронного правительства eGov.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Сертификат выдается при условии приобретения жилья по ипотечной программе, утвержденной Нацбанком или госпрограмме жилищного строительства. Размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов определяется местными исполнительными органами.

Ознакомиться с условиями и алгоритмом получения сертификата можно здесь

#ипотека #eGov #жилищный сертификат

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