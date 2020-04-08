​Помогают друг другу

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Добрых примеров не счесть. В Усть-Каменогорске владелец офисного здания Сапаргали Мол­тусын отменил для 40 арендаторов плату на общую сумму 900 тыс. тенге. В Семее руководитель торгового центра Марат Курманбай на 70% снизил плату для своих арендаторов и предоставил при необходимос­ти отсрочку на 90 дней. Мало­имущим работникам он вручил продуктовые наборы.

В этом же городе предприниматель Руслан Кибке вместе со своими сотрудниками изготовил 1 тыс. масок для семейчан. В Риддере от апрельской аренд­ной платы отказалась владелец торгового дома Раиса Сергеева.

В сельской местности поддерж­ку населению оказывают главы КХ. В Бородулихинском районе Людмила Ступак выделила своим работникам по 100 кг муки, 10 кг сахара, 10 литров подсолнечного масла, а также по 30 тыс. тенге на дезинфицирующие и мыломоющие средства. Работницы хозяйства вместе с местным акиматом изготовили 1 тыс. многоразовых масок и раздали каждой семье в селе Дмитриевка.

В районе Алтай директор сельскохозяйственного предприятия Канбек Кужаханов выделил мясо 75 работникам, а также нуждающимся жителям двух сел. В Жарминском районе известный аграрий Куаныш Сулейменов обеспечил продуктовыми наборами, в том числе мясом и медом, малоимущие семьи сел Шалабай, Бірлік, Ади.

В Урджарском районе главы сельхозпредприятий раздали наборы с мясом, сахаром и крупами многодетным и малоимущим семьям. В Бескарагайском районе руководитель ТОО Марат Каликанулы вручил продуктовые пакеты 40 нуждающимся семьям в селе Глуховка.

– Пример поддержки в непрос­тое время показала автосборочная компания «Бипэк Авто – Азия Авто», – рассказали в региональной палате предпринимателей. – Здесь приняли решение передать 30 автомобилей для оснащения блокпостов в Нур-Султане, Алматы и Восточно-Казахстанской области. В целом бизнес на востоке страны проявляет социальную ответственность и сочувствие к землякам.

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