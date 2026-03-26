На одной из трасс региона в ходе патрулирования был зафиксирован факт грубого нарушения правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Камеры фиксации и радары зафиксировали значительное превышение скорости, однако на законное требование остановиться водитель не реагировал и продолжил движение.

Как сообщил командир роты патрульной полиции департамента полиции Павлодарской области Асет Рыспаев, около 5 часов утра на трассе Павлодар — Кулунда, в районе села Кеменгер, патрульные зафиксировали превышение скорости водителем Hyundai Sonata. Игнорируя проблесковые маячки и звуковые сигналы, водитель попытался скрыться, совершая опасные маневры и создавая реальную угрозу для других участников движения. Благодаря слаженным действиям экипажей автомобиль был заблокирован и остановлен.

В отношении мужчины составлены протоколы: за превышение скорости, за невыполнение законных требований сотрудников полиции и за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Водитель арестован на 3 суток. Его автомобиль изъят и водворен на специализированную стоянку.

В полиции отметили, что попытка скрыться от патрульных лишь усугубляет положение. Современные системы видеонаблюдения и оперативная связь между экипажами делают уход от ответственности практически невозможным.



